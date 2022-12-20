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Состоялась презентация нового веб-сайта TƏBİB

Состоялась презентация нового веб-сайта TƏBİB Состоялось представление нового веб-сайта TABIB (www.tabib.gov.az).
Здоровье
20 декабря 2022 г. 12:14
Состоялась презентация нового веб-сайта TƏBİB

Состоялось представление нового веб-сайта TƏBİB (www.tabib.gov.az).

Как сообщает "Report", презентацию провела начальник отдела по связям с общественностью и организации мероприятий Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Замира Адилова,

По ее словам, граждане могут с легкостью получить доступ к сайту с помощью компьютеров и мобильных устройств: "Электронные сервисы, такие как личный кабинет, доступ к результатам лабораторных анализов, система онлайн-записи на прививки доступны через веб-сайт и созданы для удобства пользователей".

З.Адилова добавила, что функционал сайта будет интенсивно расширяться: "Введен в эксплуатацию Колл-центр TƏBİB. Граждане могут обратиться в TƏBİB позвонив по короткому номеру 815".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in yeni veb-saytı təqdim edilib

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