Состоится экзамен для получивших медобразование за границей

Состоится экзамен для получивших медицинское образование за границей.
Об этом Report сообщил в министерстве здравоохранения.
Сообщается, что экзамены для получивших образование по клинической ординатуре после внедрения с 2011 года в Азербайджане обучения на резидентуре, состоятся по нижеприведенному графику
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Дата проведения
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Дата
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23.01.2022
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время: 15:00
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24.01.2022
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время: 15:00
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25.01.2022
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время: 15:00
Эти лица должны получить пропуск на экзамен посредством личного кабинета как минимум за 5 дней до экзамена. В пропуске будут указаны место и дата проведения экзамена.