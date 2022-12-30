О нас

Состоится экзамен для получивших медобразование за границей

Состоится экзамен для получивших медобразование за границей Состоится экзамен для получивших медицинское образование за границей.
Здоровье
30 декабря 2022 г. 17:13
Состоится экзамен для получивших медобразование за границей

Состоится экзамен для получивших медицинское образование за границей.

Об этом Report сообщил в министерстве здравоохранения.

Сообщается, что экзамены для получивших образование по клинической ординатуре после внедрения с 2011 года в Азербайджане обучения на резидентуре, состоятся по нижеприведенному графику

Дата проведения

Дата

23.01.2022

время: 15:00

24.01.2022

время: 15:00

25.01.2022

время: 15:00

Эти лица должны получить пропуск на экзамен посредством личного кабинета как минимум за 5 дней до экзамена. В пропуске будут указаны место и дата проведения экзамена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xaricdə tibb təhsili alanlar üçün imtahan keçiriləcək

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi