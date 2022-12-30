Состоится экзамен для получивших медобразование за границей

Состоится экзамен для получивших медицинское образование за границей.

Состоится экзамен для получивших медицинское образование за границей.

Об этом Report сообщил в министерстве здравоохранения.

Сообщается, что экзамены для получивших образование по клинической ординатуре после внедрения с 2011 года в Азербайджане обучения на резидентуре, состоятся по нижеприведенному графику

Дата проведения Дата 23.01.2022 время: 15:00 24.01.2022 время: 15:00 25.01.2022 время: 15:00

Эти лица должны получить пропуск на экзамен посредством личного кабинета как минимум за 5 дней до экзамена. В пропуске будут указаны место и дата проведения экзамена.