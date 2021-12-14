Солнечный свет защищает организм человека от аутоиммунных заболеваний

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что солнечный свет может защитить человека от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней.

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что солнечный свет может защитить человека от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней.

Как передает Report, итоги их исследования были опубликованы в научном журнале Neurology .

Американские ученые в ходе своей работы провели эксперимент с 332 людьми с рассеянным склерозом и 534 здоровыми участниками. За их жизнью наблюдали и учитывали количество пребывания на прямых солнечных лучах.

Выяснилось, что у людей, проводящих под солнцем от получаса до часа в день, риск развития рассеянного склероза снижается на 52%.

Ученый пришли к выводу, что солнечный свет оказывает стимулирующее действие на иммунные клетки в коже. Также здоровый баланс витамина D способствует укреплению организма. Данный микроэлемент защищает от разных аутоиммунных болезней.

Рекомендуются частые прогулки по свежему воздуху в солнечную погоду, так как они оказывают благотворное влияние на организм человека.