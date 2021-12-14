О нас
Report Georgia
Аудио новости

Солнечный свет защищает организм человека от аутоиммунных заболеваний

Солнечный свет защищает организм человека от аутоиммунных заболеваний Ученые Калифорнийского университета выяснили, что солнечный свет может защитить человека от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней.
Здоровье
14 декабря 2021 г. 05:22
Солнечный свет защищает организм человека от аутоиммунных заболеваний

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что солнечный свет может защитить человека от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней.

Как передает Report, итоги их исследования были опубликованы в научном журнале Neurology.

Американские ученые в ходе своей работы провели эксперимент с 332 людьми с рассеянным склерозом и 534 здоровыми участниками. За их жизнью наблюдали и учитывали количество пребывания на прямых солнечных лучах.

Выяснилось, что у людей, проводящих под солнцем от получаса до часа в день, риск развития рассеянного склероза снижается на 52%.

Ученый пришли к выводу, что солнечный свет оказывает стимулирующее действие на иммунные клетки в коже. Также здоровый баланс витамина D способствует укреплению организма. Данный микроэлемент защищает от разных аутоиммунных болезней.

Рекомендуются частые прогулки по свежему воздуху в солнечную погоду, так как они оказывают благотворное влияние на организм человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Отравившихся донерами в Баку выписали домой
Отравившихся донерами в Баку выписали домой
13 декабря 2021 г. 18:22
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана
13 декабря 2021 г. 17:40
Pfizer купит американскую фармкомпанию за 6,7 млрд долларов
Pfizer купит американскую фармкомпанию за 6,7 млрд долларов
13 декабря 2021 г. 16:53
В Азербайджане бустерной дозой привились свыше 1,1 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились свыше 1,1 млн человек
13 декабря 2021 г. 16:47
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 518 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 518 человек
13 декабря 2021 г. 16:40
В Москве прошла донорская акция по инициативе Лейлы Алиевой
ФотоВ Москве прошла донорская акция по инициативе Лейлы Алиевой
13 декабря 2021 г. 15:20
В Азербайджане можно обратиться за электронным Сертификатом о противопоказании
В Азербайджане можно обратиться за электронным "Сертификатом о противопоказании"
13 декабря 2021 г. 14:38
Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели
Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели
13 декабря 2021 г. 12:56
В Азербайджане более 200 детей перенесли операцию на сердце
В Азербайджане более 200 детей перенесли операцию на сердце
13 декабря 2021 г. 11:35
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 270 млн
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 270 млн
13 декабря 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi