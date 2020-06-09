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TƏBİB: Сокращение рабочего дня на этой неделе не ожидается

Сокращение рабочего дня на этой неделе не ожидается

Жесткий карантинный режим в этот раз охватит также Сальянский, Кюрдемирский, Евлахский и Исмаиллинский районы.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По словам председателя TƏBİB, из-за расширения масштаба распространения инфекции эти районы были включены в оранжевую зону: "На этот раз в пятницу будет обычный режим работы. А в субботу рабочие дни и так бывают короткими. В этот день рекомендуем людям старше 65 лет не выходить из дома без особой надобности". 

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