Со следующей недели приступят к проверке морской воды на пляжах

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Начиная со следующей недели Центр гигиены и эпидемиологии совместно с управлением мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов приступят к анализу морской воды для определения пригодности пляжей.

Об этом в заявлении Report сообщил глава санитарно-гигиенического отдела Центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов.

По его словам, проверки охватят территорию 6 административных районов Абшеронского полуострова, в то же время будут проверены южная и северная зоны республики: "После того как станут известны результаты проверок, они будут представлены общественности. Есть время процесса исследования анализов и результаты исследований станут известны до 1 июня. Вне зависимости от пляжного сезона, с наступлением жары мы берем пробы морской воды".

Он также заметил, что после исследований станет известно в какой ситуации сейчас находятся территории, ранее не пригодные для пляжа.

Отметим, что пляжный сезон начнется 15 июня.