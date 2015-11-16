Со следующего года в Азербайджане с трехвалентной оральной полиомиелитной вакцины перейдут на двухвалентную вакцину

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В первые месяцы следующего года в Азербайджане планируется применение инактивированной полиомиелитной вакцины. Вакцину, которую отправляет во все страны компания Qlobal Alyans, будут вводить однократно детям с 6 месяцев в количестве 1 дозы.

Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

По ее словам, вакцина будет завезена в страну до конца года: "В настоящее время этот вирус циркулирует в 3 странах. В целях профилактики раздаются такого типа вакцины. Пока данное заболевание полностью не искоренится, эти вакцины наряду с другими странами будут применяться и в Азербайджане. Постепенно состоится переход от оральных полиомиелитных вакцин на инактивированную полиомиелитную вакцину. То есть, после применения этой вакцины с апреля следующего года в Азербайджане с трехвалентной оральной полиомиелитной вакцины перейдут на двухвалентную вакцину".

"На первой стадии предусмотрен ввоз 40-50 тыс. вакцин", - отметила заместитель директора центра.

Она напомнила, что вакцинация будет проводиться всего лишь один раз - вакцина будет вводиться абсолютно здоровым и обследованным врачом детям, которым исполнилось 6 месяцев.