Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Со следующего года будет увеличено количество врачей в сельской местности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, для улучшения существующего положения в связи с годовыми показателями резервов рабочей силы и кадрового потока в 2016-2020 гг. предусмотрено обеспечение медицинскими кадрами медучреждений в сельской местности.

Осуществление процесса поручено министерствам Здравоохранения и Труда и социальной защиты населения.