Со следующего года Бакинский центр здоровья будет финансироваться из бюджета

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение относительно Бакинского центра здоровья, находящегося на балансе министерства здравоохранения.
Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.
В соответствии с решением с 2018 года эксплуатационные издержки, находящегося в подчинении министерства здравоохранения Бакинского центра здоровья, будут учитываться отдельной статьей в централизованных тратах государственного бюджета. Министерствам финансов и здравоохранеия поручено решить все истекающие из этого решения вопросы.
Решение вступает в силу с 1 января следующего года.
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