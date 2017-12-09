Со следующего года Бакинский центр здоровья будет финансироваться из бюджета

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение относительно Бакинского центра здоровья, находящегося на балансе министерства здравоохранения.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствии с решением с 2018 года эксплуатационные издержки, находящегося в подчинении министерства здравоохранения Бакинского центра здоровья, будут учитываться отдельной статьей в централизованных тратах государственного бюджета. Министерствам финансов и здравоохранеия поручено решить все истекающие из этого решения вопросы.

Решение вступает в силу с 1 января следующего года.