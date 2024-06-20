Сняты ограничения на ввоз в Азербайджан продукции из некоторых стран

В соответствии с эпизоотической ситуацией в мире сняты ограничения на ввоз в Азербайджан продукции из некоторых стран.

В соответствии с эпизоотической ситуацией в мире сняты ограничения на ввоз в Азербайджан продукции из некоторых стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана, по информации Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), высокопатогенное заболевание птичьего гриппа в регионах Комоэ и Абиджан Республики Кот-д’Ивуар, провинции Денизли Турецкой Республики, а также в американских штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Флорида ликвидировано.

Согласно "Кодексу здоровья наземных животных" ВОЗЖ, в указанных регионах статус эпизоотического здоровья восстановлен.

В связи с этим примененные к указанным территориям ограничения сняты, и Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено принять соответствующие меры.