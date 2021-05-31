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СМИ: Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки

СМИ: Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани.
Здоровье
31 мая 2021 г. 20:37
СМИ: Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки

Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Evening Standard.

"Ученые из Эдинбургского университета комбинировали крошечную убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки "поглотить" ее... Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки, сообщает Эдинбургский университет. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится "идеальной добычей для вредных клеток", которые поглощают ее, "не подозревая о ее токсичности", - пишет газета.

Отмечается, что молекула SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете.

Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов, таких как потеря волос.

"SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - приводит газета слова ведущего ученого Марка Вендрелла.

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Версия на английском языке Media: Scientists have successfully tested a drug that kills cancer cells
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