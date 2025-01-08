СМИ: Больницы Британии не справляются с потоком больных гриппом

В крупных больницах Великобритании сложилась критическая ситуация, вызванная беспрецедентным сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими респираторными вирусами.

В крупных больницах Великобритании сложилась критическая ситуация, вызванная беспрецедентным сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими респираторными вирусами.

Как передает Report , об этом сообщает газета Times .

В некоторых медицинских учреждениях время ожидания помощи в отделениях неотложной помощи достигает 50 часов.

"Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с "исключительно высоким спросом" (на медицинскую помощь - ред.) из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа, а одна из больниц предупредила, что ожидание оказания помощи может составить 50 часов", - пишет издание.

Руководство национальной службы здравоохранения (NHS) подтвердило значительное давление на медицинский персонал, связанное с резким увеличением числа случаев гриппа (до 5 тысяч в день) и продолжающейся циркуляцией коронавируса и норовируса. В качестве примера приводятся больницы Ливерпуля (объявившая о 50-часовом ожидании), Гэмпшира и Плимута, которые уже ввели режим чрезвычайного положения из-за критической загруженности.