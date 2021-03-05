Доклад: Смертность от COVID-19 выше в странах с населением, страдающим ожирением

В странах, где лишним весом обладают менее 40% взрослых жителей, показатель смертности от осложнений коронавируса не превышает 10 случаев на 100 тыс. человек

Смертность от последствий заражения новым коронавирусом в разы выше в странах, значительная часть взрослого населения которых страдает от избыточного веса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в представленном на текущей неделе докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF).

Проанализировав данные за 2020 год, эксперты организации выяснили, что в странах, где избыточный вес зафиксирован у более половины взрослого населения, смертность от COVID-19 может до 10 раз превышать аналогичный показатель в государствах, в которых более половины населения имеет нормальный вес. Аналитики WOF, используя данные ВОЗ и американского Университета Джонса Хопкинса, установили, что из 2,5 млн жертв COVID-19 (на февраль) 2,2 млн приходятся на страны, большая часть взрослого населения которых имеет избыточный вес. В странах, где лишними килограммами "обладают" менее 40% взрослых жителей, показатель смертности от осложнений коронавируса не превышает 10 случаев на 100 тыс. человек.

В качестве лидера этой группы в докладе назван Вьетнам. Там указанный показатель составляет 0,04 на 100 тыс. человек. В эту же группу входят такие страны, как Япония, Таиланд и Южная Корея. А вот в Соединенных Штатах, где избыточный вес зафиксирован у 67,9% взрослого населения, этот показатель составляет 152,49 на 100 тыс.

Определенное влияние на этот показатель, как указали авторы доклада, оказывает и возрастной фактор, но он не является определяющим. К тому же, как отметила в своем заявлении глава WOF Джоанна Ралстон, если с возрастом ничего поделать нельзя, "то условия, способствующие возникновению избыточного веса, вполне устранимы".

"Если правительства активизируют свои усилия, мы, поддержав их, можем снизить воздействие этого заболевания, - указала Ралстон. - Наблюдающиеся в течение многих десятилетий неудачи в устранении главных причин развития ожирения, очевидно, ответственны за сотни тысяч преждевременных смертей".