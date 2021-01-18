Смертность от COVID-19 в Азербайджане составляет 1,1%

Важно также уменьшить среди инфицированных число больных, критически переносящих COVID-19

С начала пандемии на территории Азербайджана (28 февраля 2020 года в стране был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19) до 15 января 2021 года вирусом заразились 226 549 человек.

Как сообщает Report, это отражено в "Стратегии вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы".

Было отмечено, что среди числа инфицированных тяжелые случаи заболевания составляют 6 %, а смертность - 1,1 %: "Граждане старше 65 лет, больные с лишним весом и пациенты принимающие иммуносупрессивные препараты тяжело переносят этот вирус, и среди них высокий процент смертности. С этой точки зрения, наряду со снижением общего уровня заражения среди населения, важно также уменьшить среди инфицированных число больных, критически переносящих COVID-19".