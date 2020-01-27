Смертельный коронавирус - есть ли вакцина?

"Существует много видов коронавируса. Если вводится вакцина против одного из видов коронавируса, он не защищает от другого вида данного заболевания, и иммунитет не бывает продолжительным. Просто она может временно предотвратить распространение инфекции. Но вакцины против ныне распространившегося коронавируса 2019-nCoV пока не разработано".

Об этом Report сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, учитывая тот факт, что процесс распространения вируса является новым, некоторые вопросы до сих пор остаются невыясненными: "Вакцина может быть изготовлена лишь после полного изучения причин возникновения вируса. Будем надеяться, что вирус скоро локализуют".

"Азербайджан и его граждане должны защитить себя от вируса. Если наши граждане не будут посещать данный регион и контактировать с людьми, удастся избежать распространения вируса в нашей стране. Главное, чтобы приезжающие из Китая люди были незамедлительно обследованы", - заявил Дж.Исаев.

По словам эксперта, показатель смертности из-за вируса составляет 2,8-3%.

"Следует постоянно поддерживать иммунитет. Для этого нужно воздерживаться от вредных привычек. В то же время важно соблюдать правила гигиены. Важно избегать факторов, которые ослабляют иммунную систему", - добавил главный инфекционист.

Число заболевших новым видом коронавируса в КНР уже превысило 2,8 тысяч человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.