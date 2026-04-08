    Сменился председатель Наблюдательного совета TƏBİB

    Здоровье
    • 08 апреля, 2026
    • 14:15
    Сменился председатель Наблюдательного совета TƏBİB

    Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

    Председатель Наблюдательного совета

    Помощник президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

    Члены Наблюдательного совета:

    Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

    Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

    Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

    Председатель профсоюза работников здравоохранения.

    Отметим, что ранее должность председателя Наблюдательного совета исполнял председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ильхам Алиев Наблюдательный совет
    TƏBİB-in Müşahidə Şurasının sədri dəyişib

