Психолог о последствиях посттравматического синдрома у ветеранов

"Во всем мире у некоторых людей переживших войну из-за посттравматического стресса наблюдаются случаи депрессии, самоубийства. Азербайджан также входит в число стран, переживших войну. Во время 44-дневной Отечественной войны некоторые наши ветераны стали

"Во всем мире у некоторых людей переживших войну из-за посттравматического стресса наблюдаются случаи депрессии, самоубийства. Азербайджан также входит в число стран, переживших войну. Во время 44-дневной Отечественной войны некоторые наши ветераны стали инвалидами. Для здоровых и молодых людей это очень тяжело".

Об этом в разговоре с Report сказала клинический психолог Офелия Мамедова.

По ее словам, человек должен постепенно свыкнуться с инвалидностью: "Если нет психологического здоровья, принять инвалидность очень трудно. Ветеранам в течение всего периода необходимо оказывать психологическую помощь".

Психолог отметила, что пережитые ужасы и полученные раны во время войны, - тяжелая травма для них: "Как осколочные раны причиняют физическую боль, полученные психологические травмы причиняют моральную боль. Сегодня у некоторых наших ветеранов чаще всего наблюдаются контузия, потеря речи, обсессивно-компульсивные расстройства, фобии, посттравматическое стрессовое расстройство и синдром травматического стресса".

O.Мамедова отметила, что этим лицам должно уделяться особое внимание: "Их психика настолько уязвима, что любая мелочь, например, чей-то смех и взгляд, может смутить или разозлить их. Поскольку их физические ограничения создают неуверенность в себе, они чувствуют себя бесполезными. Вокруг них должна создаваться такая атмосфера, чтобы они чувствовали себя полезными обществу. Человек склонен к суициду, когда чувствует себя ненужным и одиноким. Когда они не могут принять сложившуюся ситуацию, пытаются покончить с собой. Человек теряет веру в себя, в способность преодолеть неблагоприятные обстоятельства, возникает внутренний конфликт, появляется ощущение "потери смысла жизни".

Отметим, что диагноз синдрома, проявляющегося в психических, эмоциональных и моральных травмах от полученных ветеранами войны травм, впервые был поставлен в США. Так, после войны во Вьетнаме, произошедшей в 1964-1975 годы, сотни ветеранов войны покончили жизнь самоубийством. Специалисты выявили невидимые аспекты происходящего под названием "вьетнамский синдром". Сегодня такие случаи встречаются и в продолжающейся в Украине войне. Так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что после аннексии Донбасса с собой покончили не менее 554 военнослужащих. По его словам, в ходе боевых действий погибли 3784 украинских солдата, что значит, что на каждые семь убитых солдат приходится один покончивший с собой.