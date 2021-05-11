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Следующая партия вакцины из России будет отправлена в Азербайджан в мае  

Следующая партия вакцины из России будет отправлена в Азербайджан в мае   «Мы нацелены на всемерное развитие гуманитарных проектов, образовательных, культурных, очень ценим постоянное внимание, которое лично Вы уделяете позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими у
Здоровье
11 мая 2021 г. 02:15
Следующая партия вакцины из России будет отправлена в Азербайджан в мае  

«Мы нацелены на всемерное развитие гуманитарных проектов, образовательных, культурных, очень ценим постоянное внимание, которое лично Вы уделяете позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими университетами, в том числе с участием МГИМО, нашей общей альма-матер. Это на самом деле очень важно».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время приема у президента Ильхама Алиева.

«Хочу еще подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии.

Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане, учитывая наличие здесь технологической базы, производство этой вакцины», - сказал С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay Rusiyadan Azərbaycana növbəti vaksin partiyası gətiriləcək

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