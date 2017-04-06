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    Скончался завкафедрой мединститута

    Он долгие годы страдал от болезни сердца

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Азербайджанского медицинского университета Эльхан Керимов.

    Как сообщает Report, Э. Керимову было 79 лет.

    Он долгие годы страдал от болезни сердца.

    Отметим, что Э. Керимов родился в 1938 году в Гейчае. В 1959-1964 г.г. обучался стоматологии в Азербайджанском медицинском университете.

    В 2000 году он был удостоен звания заслуженного врача, а в 2010 - заслуженного деятеля науки. Э. Керимов также председательствовал в аттестационной комиссии врачей министерства здравоохранения. С 1990 года покойный руководил кафедрой ортопедической стоматологии.

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