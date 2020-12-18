Скончался главный невролог Азербайджана

Скончался заведующий кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Шариф Махалов

Сегодня скончался заведующий кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), главный невролог Министерства здравоохранения, президент Ассоциации неврологов Азербайджана и Азербайджанского отделения Международной лиги по борьбе с эпилепсией, профессор Шариф Махалов.

Об этом Report сообщили в АМУ.

Шариф Ислам оглу Махалов родился в 1939 году. В 1964 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1987 году - докторскую диссертацию во 2-м Московском государственном медицинском институте.

Ш.Махалов является автором более 250 научно-методических работ, 2 монографий. В 2000 году был удостоен звания ”Заслуженный врач“, в 2009 году – "Заслуженный деятель науки".

Аллах ряхмят элясин!