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Скончался главный невролог Азербайджана

Скончался главный невролог Азербайджана Скончался заведующий кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Шариф Махалов
Здоровье
18 декабря 2020 г. 17:07
Скончался главный невролог Азербайджана

Сегодня скончался заведующий кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), главный невролог Министерства здравоохранения, президент Ассоциации неврологов Азербайджана и Азербайджанского отделения Международной лиги по борьбе с эпилепсией, профессор Шариф Махалов.

Об этом Report сообщили в АМУ.

Шариф Ислам оглу Махалов родился в 1939 году. В 1964 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1987 году - докторскую диссертацию во 2-м Московском государственном медицинском институте.

Ш.Махалов является автором более 250 научно-методических работ, 2 монографий. В 2000 году был удостоен звания ”Заслуженный врач“, в 2009 году – "Заслуженный деятель науки".

Аллах ряхмят элясин!

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın baş nevroloqu vəfat edib

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