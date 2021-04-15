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Скончался бывший главный нефролог Азербайджана

Скончался бывший главный нефролог Азербайджана Скончался руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, бывший главный нефролог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Мехман Агаев.
Здоровье
15 апреля 2021 г. 17:08
Скончался бывший главный нефролог Азербайджана

Скончался руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, бывший главный нефролог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Мехман Агаев.

Как передает Report, заразившийся COVID-19 ученый скончался в возрасте 74 лет.

Мехман Агаев родился 31 августа 1946 года в селе Махмудавар Масаллинского района. В 1962 году окончил среднюю школу с отличием. В 1968 году окончил лечебно-профилактический факультет АГМУ. С 1971 года работал врачом-нефрологом в Республиканской клинической урологической больнице.

В 2010 году был удостоен почетного звания "Заслуженный врач". В тот же год был назначен руководителем Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники АМУ.

Является автором более 262 научных трудов, в том числе 12 монографий, 2 научно-познавательных фильмов, 1 изобретения.

В 2011 году был избран главным нефрологом Минздрава.

Аллах ряхмят элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın keçmiş baş nefroloqu vəfat edib

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