Скончался бывший главный нефролог Азербайджана

Скончался руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, бывший главный нефролог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Мехман Агаев.

Скончался руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, бывший главный нефролог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Мехман Агаев.

Как передает Report, заразившийся COVID-19 ученый скончался в возрасте 74 лет.

Мехман Агаев родился 31 августа 1946 года в селе Махмудавар Масаллинского района. В 1962 году окончил среднюю школу с отличием. В 1968 году окончил лечебно-профилактический факультет АГМУ. С 1971 года работал врачом-нефрологом в Республиканской клинической урологической больнице.

В 2010 году был удостоен почетного звания "Заслуженный врач". В тот же год был назначен руководителем Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники АМУ.

Является автором более 262 научных трудов, в том числе 12 монографий, 2 научно-познавательных фильмов, 1 изобретения.

В 2011 году был избран главным нефрологом Минздрава.

Аллах ряхмят элясин!