Скончалась дочь Мустафы Топчубашева

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Скончалась доцент I Кафедры акушерства и гинекологии Лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского университета (АМУ), заслуженный учитель, президентский стипендиат Земфира Топчубашева.

Как сообщает Report, З. Топчубашева скончалась в возрасте 90 лет.

Отметим, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 2002 года Топчубашева Земфира Мустафа гызы за заслуги в развитии медицинского образования и науки в Азербайджане была удостоена персональной президентской стипендии. Она дочь советского хирурга, председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР (1955-59 и 1967-71 гг.) Мустафы Топчубашева и первой женщины-художника Азербайджана, заслуженного деятеля искусств СССР Рейхан Топчубашевой.