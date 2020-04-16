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Сколько продлится пандемия коронавируса?

Сколько продлится пандемия коронавируса?

© Report/Firudin Səlimov

"Мы пока не может дать никакой информации о том, сколько будет длиться пандемия коронавируса. Поэтому неверно высказывать конкретные мысли об этом. Потому что еще не известны даже причины возникновения вируса".

Как передает Report, об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, этот вирус не потеряет своей актуальности еще около года: "Со временем постепенно проблема найдет свое решение. Это не значит, что целый год нельзя будет выходить из дома. Безусловно, это не так".

Представитель ВОЗ добавила, что сегодня вирус распространен и в теплых, и в холодных странах.

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