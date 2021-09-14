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В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации получили около тысячи человек

В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации получили около тысячи человек "На сегодняшней день обращения около 1000 лиц были одобрены комиссией и эти граждане уже получили сертификаты о противопоказании к вакцинации".
Здоровье
14 сентября 2021 г. 16:33
В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации получили около тысячи человек
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"На сегодняшней день обращения около 1000 лиц были одобрены комиссией и эти граждане уже получили сертификаты о противопоказании к вакцинации".

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор сектора организации стационарной службы Главного управления здравоохранения города Баку Айтен Султанова.

По ее словам, сертификаты о противопоказании к вакцинации от COVID-19 были выданы больным с неконтролируемой эпилепсией, острым коронарным синдромом, аллергикам, онкобольным, беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими болезнями печени и почек.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of issued contraindication certificates
Версия на азербайджанском языке Bu günə qədər əks-göstəriş sertifikatı verilən şəxslərin sayı açıqlanıb

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