В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации получили около тысячи человек

"На сегодняшней день обращения около 1000 лиц были одобрены комиссией и эти граждане уже получили сертификаты о противопоказании к вакцинации".

"На сегодняшней день обращения около 1000 лиц были одобрены комиссией и эти граждане уже получили сертификаты о противопоказании к вакцинации".

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор сектора организации стационарной службы Главного управления здравоохранения города Баку Айтен Султанова.

По ее словам, сертификаты о противопоказании к вакцинации от COVID-19 были выданы больным с неконтролируемой эпилепсией, острым коронарным синдромом, аллергикам, онкобольным, беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими болезнями печени и почек.