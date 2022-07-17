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Ситуация с пандемией в мире ухудшается с каждым днем

Ситуация с пандемией в мире ухудшается с каждым днем За последние сутки в мире выявлено 406 214 новых случаев заражения коронавирусом, 596 человек с диагнозом COVID-19 скончались.
Здоровье
17 июля 2022 г. 08:55
Ситуация с пандемией в мире ухудшается с каждым днем

За последние сутки в мире выявлено 406 214 новых случаев заражения коронавирусом, 596 человек с диагнозом COVID-19 скончались.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные статистики по странам.

В настоящее время число активных пациентов с коронавирусом в мире составляет 22 425 527, из них 39 48 человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии COVID-19 в мире заразились 566 657 234 человека, умерли 6 386 273 человека, излечились 537 862 025 человек.

Больше всего случаев заражения и смертей от COVID-19 в мире зарегистрировано в США. За весь период пандемии в Соединенных Штатах опасный вирус был выявлен у 91 170 571 человека, 1 048 693 человека скончались. Далее в списке идут Индия (43 730 071), Бразилия (33 250 117), Франция (32 818 901), Германия (29 692 989), Великобритания (23 075 360), Италия (19 985 479).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət hər gün ağırlaşır

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