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Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 305 млн, а число летальных исходов - 5,48 млн.
Здоровье
11 января 2022 г. 05:17
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 305 млн, а число летальных исходов - 5,48 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 305 914 601 инфицированном и 5 486 304 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 736 233, летальных исходов - на 4 029.

Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 6 января, когда в течение 24 часов было выявлено 2 741 367 случаев заражения.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 59 138 083. Далее следуют Индия (35 707 727), Бразилия (22 499 525), Великобритания (14 475 196) и Франция (11 823 789). Летальных исходов больше всего в США - 830 334, вторую строку занимает Бразилия (619 937), третью - Индия (483 936). Далее следуют Россия (316 904) и Мексика (300 303).

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