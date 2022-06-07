Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 535 млн 601 тыс. 054.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 535 млн 601 тыс. 054.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 320 тыс. 958 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 86 млн 564 тыс. 218 инфицированных COVID-19, умер 1 млн 033 тыс. 684 пациента.

В Индии подтверждено 43 млн 184 тыс. 997 случаев заражения, а число умерших от последствий заражения вирусом составило 524 701.

В Бразилии зарегистрированы 31 млн 153 тыс. 765 случаев заражения, скончались 667 056 пациентов.

Франция (29 647 790 заражений), Германия (26 543 260 заражений), Великобритания (22 305 893) и Россия (18 355 200) также входят в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В то же время число ежедневных инфекций и смертей значительно увеличилось в Корейской Народно-Демократической Республике, Тайване, Чили и других странах.

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию COVID-19 11 февраля 2020 года, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.