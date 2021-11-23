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Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 достигло 258 253 904 человека.
Здоровье
23 ноября 2021 г. 06:28
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

С начала распространения вируса в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 258 253 904.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заболеваемости вирусом в отдельных странах.

Согласно отчету, число умерших от коронавируса в мире составляет 5 172 659.

В США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVID-19 - 48 643 278 человек. Количество летальных исходов составило 793 953.

На втором месте в списке находится Индия (34 523 965 случаев заражения). Число умерших от последствий заражения вирусом выросло до 465 911.

Бразилия также входит в список стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Во время пандемии в этой латиноамериканской стране COVID-19 был выявлен у 22 017 276 человек, из них 612 722 человека умерли от опасных инфекций.

Великобритания занимает четвертое место. Общее количество пациентов с диагнозом коронавирус в Соединенном Королевстве составляет 9 889 926 человек, а количество смертей - 143 972.

Следующая в списке Россия. У нашего северного соседа зарегистрировано 9 366 839 случаев заражения вирусом, а жертвами стали 265 336 человек. Турция, Франция, Иран, Германия, Аргентина и Испания также входят в список стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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