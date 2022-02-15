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Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн, а количество летальных исходов - 5,81 млн.
Здоровье
15 февраля 2022 г. 01:02
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн, а количество летальных исходов - 5,81 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 410 565 868 инфицированных и 5 810 880 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 655 868, летальных исходов - на 8 654.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 76 983 188. Далее следуют Индия (42 665 534), Бразилия (27 425 743), Франция (21 106 470) и Великобритания (18 306 863). Летальных исходов больше всего также в США - 910 982, вторую строчку занимает Бразилия (638 048), третью - Индия (509 011). Далее следуют Россия (340 931) и Мексика (312 697).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət daha da ağırlaşır

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