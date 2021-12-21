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Ситуация с пандемией COVID-19 в мире ухудшается

Ситуация с пандемией COVID-19 в мире ухудшается С начала распространения вируса в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 275 564 685.
Здоровье
21 декабря 2021 г. 08:00
Ситуация с пандемией COVID-19 в мире ухудшается

С начала распространения вируса в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 275 564 685.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заболеваемости вирусом в отдельных странах.

Согласно отчету, число умерших от коронавируса в мире составляет 5 374 757.

В США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVID-19 - 51 млн 887 тыс. 523, умерли 827 704 пациента.

В Индии количество подтвержденных случаев вируса достигло 34 млн 746 тыс. 838, скончались 477 554 человека.

В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 22 млн 213 тыс. 762 заболевших и 617 838 случаев летального исхода.

В список стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев COVID-19 входят Великобритания, Россия, Турция, Франция, Иран, Германия, Аргентина и Испания.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada pandemiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

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