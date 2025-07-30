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Система электронной очереди внедрена еще в трех медицинских учреждениях Азербайджана

Система электронной очереди внедрена еще в трех медицинских учреждениях Азербайджана
Здоровье
30 июля 2025 г. 10:03
Система электронной очереди внедрена еще в трех медицинских учреждениях Азербайджана

Система электронной очереди внедрена еще в трех медицинских учреждениях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), новая система установлена в больнице имени Аббаса Сеххета при Гянджинской городской объединенной больнице, в Ширванской городской центральной больнице и в Лянкяранской районной центральной больнице.

"Установка мониторов электронной очереди позволит эффективно управлять потоком пациентов и обеспечит контроль за порядком обслуживания", - говорится в сообщении

Отметим, что система электронной очереди действует уже в более чем 20 медицинских учреждениях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha üç tibb müəssisəsində elektron növbə sistemi qurulub

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