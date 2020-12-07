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Sinovac потратит полмиллиарда долларов на разработку вакцины от COVID-19

Sinovac потратит полмиллиарда долларов на разработку вакцины от COVID-19 Это позволит расширить свою деятельность, получить доступ к необходимым технологиям и увеличить присутствие на азиатском рынке
Здоровье
7 декабря 2020 г. 12:12
Sinovac потратит полмиллиарда долларов на разработку вакцины от COVID-19
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Китайская компания Sinovac привлекла около 500 миллионов долларов США для продолжения разработки и дальнейшего производства вакцины от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании.
"Sinovac Biotech Ltd, ведущий поставщик биофармацевтической продукции в Китае, сегодня объявила, что Sinovac Life Sciences … дочерняя компания Sinovac, привлекла около 500 миллионов долларов для дальнейшего развития, расширения мощностей и производства CoronaVac, своей вакцины-кандидата, а также для проведения другой деятельности в области развития и операций", - сообщили в китайской компании.

Sinovac также сообщает, что сотрудничество с новым инвестором позволит компании расширить свою деятельность, получить доступ к необходимым технологиям и увеличить присутствие на азиатском рынке, а также ускорить усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

SinoVac начала разработку своей вакцины в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили информацию о распространении пневмонии неизвестного происхождения. Она начала третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели, предназначена для лиц, достигших 18 лет.

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Версия на английском языке China's Sinovac secures $500m in funding for COVID-19 vaccine development

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