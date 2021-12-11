Sinovac Biotech выделил образец штамма коронавируса "омикрон"

Китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech удалось выделить образец штамма коронавируса "омикрон".

Китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech удалось выделить образец штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, после получения образцов мазков из носоглотки зараженных омикрон-штаммом, компания Sinovac в сотрудничестве с Институтом исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР развернула работу по изоляции вируса и определению последовательности расположения генов.

На данный момент компания изучает омикрон-штамм прежде чем принимать решение об адаптации своей вакцины от COVID-19 под этот вариант коронавируса.