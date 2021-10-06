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Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса

Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию.
Здоровье
6 октября 2021 г. 21:35
Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса

Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.

Новый коронавирус Sars-CoV-2, как установлено, перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина, напомнил участникам встречи профессор.

Он отметил, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни.

"Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", - сказал Ван Линьфа.

В этом случае, по его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из новых вирусов, получившихся таким образом, может затем снова перейти на человека и вызвать пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.

В качестве мер готовности к новой пандемии видоизмененного новейшего коронавируса Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, исследования с целью выявления потенциала перехода таких вирусов к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.

Профессор Ван Линьфа был членом чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, работавшего в начале пандемии коронавирусной инфекции. Он также участвовал в исследованиях, доказавших возможность перехода коронавируса на человека через еще одно животное в качестве промежуточного звена.

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