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Сингапур одобрил вакцинацию детей от пяти лет препаратом Pfizer

Сингапур одобрил вакцинацию детей от пяти лет препаратом Pfizer Минздрав Сингапура одобрил препарат консорциума Pfizer - BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Здоровье
11 декабря 2021 г. 06:43
Сингапур одобрил вакцинацию детей от пяти лет препаратом Pfizer

Минздрав Сингапура одобрил препарат консорциума Pfizer - BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times.

"Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы", - указывается в сообщении ведомства. Ожидается, что прививки начнут делать в конце месяца.

Эксперты считают, что "преимущества перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма "омикрон", отметили в Минздраве.

Вакцинация будет проходить с интервалом в 21 день между первой и второй прививкой, пояснили в министерстве.

На сегодняшний день в Сингапуре полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, или 96% тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован.

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