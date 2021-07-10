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Симптомы COVID-19 могут наблюдаться в течение полугода с момента заражения

Симптомы COVID-19 могут наблюдаться в течение полугода с момента заражения Продолжительные симптомы COVID-19, среди которых кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев после заражения.
Здоровье
10 июля 2021 г. 11:48
Симптомы COVID-19 могут наблюдаться в течение полугода с момента заражения

Продолжительные симптомы COVID-19, среди которых кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев после заражения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний, данные исследования которых были опубликованы в субботу в газете The Straits Times.

По оценкам экспертов, "важным моментом является тот факт, что подобные продолжительные симптомы могут наблюдаться вне зависимости от тяжести течения" болезни. Ученые считают, что "формирующиеся в крови белки ответственны за подобное состояние, кроме того, они могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний".

"Исследование показало, что, кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, другие органы также получают значительный ущерб", - отметил один из авторов исследования эксперт национального центра Барнаби Янг. По его словам, "у некоторых пациентов страдают кровеносные сосуды, в том числе мелкие, присутствующие в каждом органе, что грозит блокировкой общей системы кровоснабжения".

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Версия на азербайджанском языке NCID: Koronavirusun əlamətləri uzun müddət özünü göstərir
Версия на английском языке COVID symptoms can be observed within 6 months after infection

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