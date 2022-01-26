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Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"

Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона" Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон".
Здоровье
26 января 2022 г. 20:57
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после омикрона

Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.

"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер.

Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID с неизвестными ранее характеристиками.

"Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.

Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.

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