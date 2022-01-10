Швейцарская Novartis сообщила об успешном испытании препарата против COVID-19

Швейцарская компания Novartis, а также их биофармацевтический партнер Molecular Partners сообщили, что результаты исследования экспериментального энсовибепа (ensovibep), разрабатываемого для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, показыв

Швейцарская компания Novartis, а также их биофармацевтический партнер Molecular Partners сообщили, что результаты исследования экспериментального энсовибепа (ensovibep), разрабатываемого для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, показывают положительные результаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компаний.

Согласно промежуточным результатам глобального клинического исследования, проводимого компанией Novartis при спонсорской поддержке Molecular Partners, путем двойного слепого плацебо-контролируемого эксперимента с участием 407 взрослых пациентов из разных стран, проходящих амбулаторное лечение, было зафиксировано статистически значимое снижение вирусной нагрузки в течение восьми дней по сравнению с группой, принимающей плацебо. Риск госпитализации и наступления летального исхода также был снижен на 78% среди испытуемых, принимающих новое соединение. Уточняется, что контрольные группы в целом были сбалансированы с точки зрения демографических показателей, исходных характеристик и симптоматики заболевания. Ни у одного из пациентов, получавших энсовибеп, не было зафиксировано критических осложнений и летальных исходов. Ранее швейцарская компания уже подчеркивала, что энсовибеп остается полностью работоспособным в присутствии штамма омикрон (B.1.1.529) коронавируса SARS-CoV-2.

Энсовибеп (ensovibep, MP0420) - это лекарственное DARPin-соединение, разрабатываемое для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, которое таргетирует сразу несколько частей коронавируса SARS-CoV-2. Энсовибеп противостоит мутациям коронавируса благодаря так называемому кооперативному связыванию: даже если один из трех RBD-связывающих доменов в DARPin-молекуле теряет свою способность из-за мутаций, он все равно поддерживается другими RBD-связывающими доменами.