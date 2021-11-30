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Штамм "омикрон" вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане

Штамм "омикрон" вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане 14:45 готовая
Здоровье
30 ноября 2021 г. 15:39
Штамм омикрон вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане

"Ожидается, что информация о заразности и потенциале к распространению новой мутации станет известна в ближайшие дни. Доводим до сведения граждан, что для того, чтобы держать под контролем эпидемическую ситуацию в Азербайджане, органы здравоохранения республики отслеживают опыт других стран по борьбе с мутациями коронавируса, в частности, с "омикрон"-штаммом".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

Отмечается, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране: "Новый вариант коронавируса (омикрон-штамм), появившийся в последнее время в результате мутаций коронавируса, в Азербайджане, как и во всем мире вызывают серьезную обеспокоенность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный 24 ноября, имеет более высокий уровень повторного заражения, чем предыдущие мутации, и общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса "омикрон", оценивается как очень высокий".

"Штамм "омикрон", впервые выявленный в Южной Африке, вскоре был обнаружен во многих странах - Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии. Анализ результатов проведенных исследований еще раз показал, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса. В результате активного участия населения в процессе вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной. Органы здравоохранения призывают наших граждан, не теряя времени, вакцинироваться укрепляющей (бустерной) дозой вакцины. Нельзя забывать, что помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима. Соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Omicron strain is of serious concern for Azerbaijan - Official
Версия на азербайджанском языке “Omikron” ştamı Azərbaycanda ciddi narahatlıq doğurur - RƏSMİ

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