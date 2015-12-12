​Шестеро пострадавших во время происшествия на месторождении "Гюнешли" нефтяников вновь поступили в больницу

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Шестеро нефтяников, пострадавших во время происшествия на месторождении "Гюнешли" и выписанных домой после лечения, вновь поступили в Центральную больницу нефтяников.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь больницы Айтен Фаталиева.

По ее словам, сейчас в больнице продолжают лечение 19 нефтяников: "Выписанные из больницы в течение последних трех дней шестеро нефтяников вновь поступили к нам. Это Рашид Ибрагимов, Эхтирам Меликов, Роман Юсифов, Махал Юсифов, Сеймур Микаилов и Джошгун Гараев.

Во время выписки мы предупредили больных, что в случае изменений в состоянии их здоровья, они вновь могут обратиться в больницу. Большинству пострадавших был поставлен диагноз черепно-мозговой травмы. У Рашида Ибрагимова, Эхтирама Меликова и Романа Юсифова отмечалась тошнота в результате травмы. Поэтому они вновь обратились к нам. Врачи рекомендовали им продолжить лечение в больнице".

А.Фаталиева отметила, что у остальных поступивших обратно больных наблюдаются неврологические проблемы: "Скорее всего, дома их навещают родственники. Из-за травмы эти больные не выносят шума. Мы рекомендовали им остаться в более спокойных больничных условиях. Здесь им оказывают и психологическую помощь".

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы семьям, поиски 23 человек продолжаются.