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Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении

Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении В связи с закрытием на капитальный ремонт административного здания Республиканской клинической больницы шесть терапевтических отделения медучреждения продолжат работу в модульной больнице в бакинском поселке.
Здоровье
5 июня 2024 г. 19:26
Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении

В связи с закрытием на капитальный ремонт административного здания Республиканской клинической больницы шесть терапевтических отделения медучреждения продолжат работу в модульной больнице в бакинском поселке.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В объединении основной причиной размещения отделений эндокринологии, гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, нефрологии, неврологии и терапевтической реанимации в модульной больнице на улице Гаджиага Дадашова, 65, в поселке Бильгях, Сабунчинском районе Баку назвали недостаточность коек для принятия пациентов на период проведения ремонта.

Было также отмечено, что отделения хирургии, реанимации и скорой помощи Республиканской больницы временно будут размещены в первом корпусе, пока второй будет закрыт на ремонт.

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Версия на азербайджанском языке "Respublikanski"nin 6 terapevtik şöbəsi müvəqqəti olaraq Bilgəhdəki modul tipli xəstəxanaya köçürülür

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