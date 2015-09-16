Шесть новых заражений Эболой зарегистрировано в Сьерра-Леоне

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Шесть новых случаев заражения смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола было зарегистрировано в Африке за неделю с 6 по 13 сентября, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, все случаи были зарегистрированы в Сьерра-Леоне. В то же время в Гвинее впервые за год в этот период не было отмечено ни одного нового случая заболевания опасным вирусом, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее количество зараженных Эболой в мире на данный момент составляет 28 тысяч 256 человек. Из них от заболевания скончалось 11 тысяч 306 человек.