Шесть предприятий подали заявки на сертификацию "Халяль"

Шесть предприятий обратились в Азербайджанский институт пищевой безопасности с заявками на получение сертификата "Халяль".

Шесть предприятий обратились в Азербайджанский институт пищевой безопасности с заявками на получение сертификата "Халяль".

Об этом Report сообщил начальник отдела института Рашад Мехдизаде.

"Большинство заявителей - это предприятия, производящие колбасы и сосиски. Также среди них есть компании, занимающиеся производством яиц и мясной продукции", - отметил он.

Мехдизаде уточнил, что сертификация "Халяль" предполагает проведение оценки на предприятиях, занимающихся убоем животных и переработкой продукции. Сертификат выдается сроком на три года, при этом процесс оценки занимает минимум один месяц. Документ подтверждает, что продукция соответствует исламским нормам и стандартам, добавил он.

Стоит отметить, что выдача сертификатов "Халяль" в Азербайджане началась недавно. На сегодняшний день сертификаты получили только два предприятия, полностью соответствующие установленным требованиям.