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Шесть европейских стран сообщили ВОЗ о вспышке эховируса-11 среди новорожденных

Шесть европейских стран сообщили ВОЗ о вспышке эховируса-11 среди новорожденных Великобритания, Испания, Италия, Франция, Хорватия и Швеция сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о росте случаев заражения эховирусом-11 (Э-11) новорожденных.
Здоровье
11 июля 2023 г. 12:33
Шесть европейских стран сообщили ВОЗ о вспышке эховируса-11 среди новорожденных

Великобритания, Испания, Италия, Франция, Хорватия и Швеция сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о росте случаев заражения эховирусом-11 (Э-11) новорожденных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник проинформировала газета La Razón.

В мае Франция сообщила ВОЗ о росте случаев тяжелой формы сепсиса у новорожденных, вызванного заражением Э-11. По этой причине семь детей умерли и еще двое находились в тяжелом состоянии. Начиная с июня случаи заражения были выявлены и в других странах Европы.

По данным ВОЗ, с 2016 по 2021 год доля случаев заражения Э-11 среди младенцев, по сравнению с другими случаями инфицирования, составляла 6,2%, а в 2022 году она выросла до 55%. Такой рост заболеваемости и осложнений среди новорожденных считаются нетипичными.

Несмотря на то, что ВОЗ назвала угрозу для здоровья населения низкой, организация настоятельно рекомендовала пострадавшим странам сообщать организации о новых случаях заражений, а врачам при подозрениях на инфекцию этого типа у младенцев - проводить тестирование на энтеровирусы, соблюдая при сборе образцов все меры предосторожности.

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