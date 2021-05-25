Шахмар Мовсумов: Пусть люди вакцинируются, а не играют в лотерею со смертью

Мы должны либо сделать прививку, либо заболеть

"И моя мать, и моя жена, и мой брат были вакцинированы".

Как сообщает Report, об этом на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров сообщил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о побочных эффектах вакцин, не отражает правду. Иногда в социальных сетях мы сталкиваемся с тем, что они говорят о каких-то опасностях. Научного обоснования этому нет, это бред. У нас есть два пути. Мы должны либо сделать прививку, либо заболеть. Я призываю всех вакцинироваться. Люди должны вакцинироваться, а не играть в лотерею со смертью", - сказал он.