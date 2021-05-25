О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шахмар Мовсумов: Пусть люди вакцинируются, а не играют в лотерею со смертью

Шахмар Мовсумов: Пусть люди вакцинируются, а не играют в лотерею со смертью Мы должны либо сделать прививку, либо заболеть
Здоровье
25 мая 2021 г. 13:01
Шахмар Мовсумов: Пусть люди вакцинируются, а не играют в лотерею со смертью
Шахмар Мовсумов

"И моя мать, и моя жена, и мой брат были вакцинированы".

Как сообщает Report, об этом на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров сообщил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о побочных эффектах вакцин, не отражает правду. Иногда в социальных сетях мы сталкиваемся с тем, что они говорят о каких-то опасностях. Научного обоснования этому нет, это бред. У нас есть два пути. Мы должны либо сделать прививку, либо заболеть. Я призываю всех вакцинироваться. Люди должны вакцинироваться, а не играть в лотерею со смертью", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: People should get vaccinated, not play game with death
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "İnsanlar vaksinasiya olunsun, həyatları ilə lotereya oynamasın"

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi