Сертификационная комиссия Минздрава выдала пропускные листы для участия в сертификационных экзаменах 11 705 лицам

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сертификационная комиссия министерства здравоохранения за январь-ноябрь этого года выдала пропускные листы для участия в сертификационных экзаменах 11 705 лицам. Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, 268 человек не смогли с первого раза пройти сертификацию.

В целом 10 002 человека успешно сдали экзамены. Среди участников экзаменов 4 346 человек набрали свыше 90 баллов, 4 317 - 75-90 баллов, 1 339 - 60-75 баллов.

Как заявили в министерстве, для участия в тестовых экзаменах до конца этого года зарегистрировано еще около 1 880 кандидатов.

Больше всего обращений для участия в тестовых экзаменах и конкурсах отмечается по специальностям "терапия", "педиатрия", "стоматология", "анестезиология-реаниматология", "кардиология" и "лабораторное дело". Среди средних медработников преобладают специальности "медицинская сестра", "акушерство" и "фельдшерство".