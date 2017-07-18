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    Сердечно-сосудистый хирург: До сегодняшнего дня в мире более 88 тыс. людям пересадили сердце

    Рашад Махмудов: Сейчас в мире у 8-12 на каждую 1000 новорожденных есть врожденные пороки сердца

    Баку. 18 июль. REPORT.AZ/ "В людях нужно сформировать желание стать донорами, дарить свои органы. Они могут изыматься людей, у которых умирает мозг. В Азербайджане основная проблема – пересадка сердца".

    Как сообщает Report, об этом сказал сердечно-сосудистый хирург Бакинского центра сердца, депутат Рашад Махмудов.

    Он отметил, что сейчас в мире у 8-12 на каждую 1000 новорожденных есть врожденные пороки сердца: "До сегодняшнего дня в мире более 88 тыс. людям пересадили сердце.  А в год это означает пересадку сердца более чем 3500 людей".

    Р.Махмудов отметил, что в Баку проведены 25-30 операций в связи с опухолями сердца, большинство из опухолей были доброкачественными.

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