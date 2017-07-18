Сердечно-сосудистый хирург: До сегодняшнего дня в мире более 88 тыс. людям пересадили сердце

Баку. 18 июль. REPORT.AZ/ "В людях нужно сформировать желание стать донорами, дарить свои органы. Они могут изыматься людей, у которых умирает мозг. В Азербайджане основная проблема – пересадка сердца".

Как сообщает Report, об этом сказал сердечно-сосудистый хирург Бакинского центра сердца, депутат Рашад Махмудов.

Он отметил, что сейчас в мире у 8-12 на каждую 1000 новорожденных есть врожденные пороки сердца: "До сегодняшнего дня в мире более 88 тыс. людям пересадили сердце. А в год это означает пересадку сердца более чем 3500 людей".

Р.Махмудов отметил, что в Баку проведены 25-30 операций в связи с опухолями сердца, большинство из опухолей были доброкачественными.