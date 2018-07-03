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    "Семашко" остался без света - ВИДЕО

    Врачи оказывали первую помощь при помощи ручных фонарей© Report/ Ruslan Mammadov

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Отключение света создало трудности в работе врачей Клинического медицинского центра № 1 ("Семашко").

    Как сообщает Report, обратившиеся в больницу с легкими ушибами пациенты направлялись в Клинический медицинский центр №3 и Центр травматологии.

    Врачи были вынуждены оказывать первую медицинскую помощь, используя ручные фонари.

    Использовать аппараты, питающиеся от электричества, не удалось. 

    Ранее глава пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров заявил Report, что минувшей ночью в обеспечении электроэнергией медицинских учреждений никаких проблем не возникло: "Находившиеся в это время под аппаратом искусственного дыхания и в реанимации  пациенты получили необходимое медицинское лечение, операции в операционных были выполнены. С целью предотвращения перенапряжения генераторов и для экономии, с перерывами использовалось электричество для освещения помещений и технических блоков".

    Отметим, что причиной прекращения подачи электричества по стране стала авария на Мингячевирской ТЭЦ "Азербайджан".

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