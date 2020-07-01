Семь сотрудников AzTV заразились коронавирусом, один умер

Сотрудник ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" скончался от коронавируса.

Об этом Report сообщили в отделе структуры по связям с общественностью.

Сообщается, что режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач Самир Наджафзаде день назад был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, но спасти его жизнь не удалось.

"Коллектив ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" выразил соболезнование семье покойного в связи с кончиной сотрудника. Добавим, что сейчас еще 5 наших сотрудников получают лечение в больнице, 1 выписан домой, в их здоровье нет никаких осложнений. Во избежание широкого распространения болезни среди сотрудников продолжаются дезинфекционные работы, сотрудники с высокой температурой не пускаются в ЗАО и сейчас только 1 000 из 3 тыс. человек выходят на работу. Остальные сотрудники продолжают работу дистанционно, из дома", - говорится в информации.