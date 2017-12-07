Сегодня выпишут домой 7 человек, отравившихся во время пожара в Хырдалане

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Готовят к выписке 7 человек, отравившихся во время пожара в многоэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района. Надеюсь, что до конца дня все они отправятся домой".

Об этом заявил Report завотделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, пятеро из семи оставшихся в отделении пострадавших - взрослые, двое - дети: "Их состояние средней тяжести. Однако опасности для жизни нет. На данный момент они обследуются и готовятся к выписке".

Отметим, что сгорели 8 счетчиков воды и 64 счетчика света и 45 п.м. электрического провода, проходящие через шахту от 1-го по 14-ый этажи в многоэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района. От высокой температуры частично пострадал чердак здания. Спасатели Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска эвакуировали на безопасную территорию 36 человек. Пламя локализовано пожарными бригадами.