Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня Всемирный день здоровья.

Как сообщает Report, в 1948 году Всемирная ассамблея здравоохранения выступила с инициативой учредить Всемирный день здоровья для празднования Всемирной организации здоровья.

Начиная с 1950 года Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В Азербайджане при поддержке министерства здравоохранения и ВОЗ планируется проведение ряда мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья.

В разговоре с Report терапевт учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Ибрагим Эфендиев отметил моменты, необходимые для здоровой жизни людей: "Здоровье человека в его руках. Поэтому нужно уделять большое внимание образу жизни, питанию, отношению к окружающей среде и регулированию центральной нервной системы. После достижения определенного возраста этому следует уделять особое внимание. К сожалению, часто мы не можем этого делать. Для сохранения здоровья важно дважды в год проходить соответствующее обследование. В особенности следует проверят сердечнососудистую систему, дыхательную и пищеварительную системы. Обязательно проверять их при перемене сезонов, потому что в этот промежуток времени обостряются хронические заболевания".

По его словам, следует уделять внимание подвижности: "В последние годы из-за технического прогресса люди ведут сидячий образ жизни. Это приводит к гиподинамии, а с этим связано начало всех болезней".